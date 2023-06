Cruciani: “L’esclusione dalle coppe della Juventus sarebbe una porcheria e una vergogna, spero che i tifosi della Fiorentina non attendano questa decisione perché non ci sarà” VIDEO

Il giornalista e presentatore del fortunato programma radiofonico, ‘La Zanzara’, Giuseppe Cruciani, presente a Firenze per Pitti Moda, ha trovato il modo di parlare della stagione fatta dalla Fiorentina e di alcune mosse per il futuro: “Come vedo la coppia Commisso-Italiano? Molto bene. Io sono per la continuità, quando ci sono i presupposti per farlo. Quando ci sono i contratti di mettersi al tavolo e decidere se si va avanti la trovo ridicola, a meno che non succedano cose particolari. Italiano ha portato la Fiorentina a fare due finali di coppa, cosa che non succedeva da una vita. Le ha perse, ma giocando molto bene, specialmente la prima finale. Ma il fatto che si valuti un allenatore a patto che vinca o no una finale sia sbagliato. L’unico difetto di questa stagione, se vogliamo, è che per me la Fiorentina vale di più dell’ottavo posto raggiunto in campionato. I viola sono a livello della Roma, forse addirittura della Lazio a livello di parco giocatori, ma se uno si guarda a giro, che alternativa ci sarebbe potuta essere migliore di Italiano? Può essere importante anche per la sua carriera rimanere ancora a Firenze”.

E poi: “Non mi piacciono molto i due attaccanti, nel senso che hanno reso meno di quanto potessero rendere. La coppia di centravanti dovrebbe cambiare, anche se a Cabral un anno in più si potrebbe pure dare. La Fiorentina deve comprare qualcuno da 15-20 gol in campionato, con un elemento così anche la stagione sarebbe stata diversa”.

E infine su una possibile esclusione della Juventus dalle coppe che favorirebbe l’ingresso della Fiorentina: “Sarebbe una porcheria, spero che i tifosi viola non aspettino questa decisione qua per andare in Conference. L’esclusione della Juventus dalle coppe sarebbe una vergogna, perché la squadra bianconera è già stata punita dagli organi federali con l’esclusione dalla Champions League. Non succederà perché Ceferin si è accontentato di quello che ha fatto la Figc e pure all’Uefa conviene avere la Juventus in Conference”.