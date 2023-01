Cucchi: “Ieri grandi meriti della Fiorentina e anche Jovic non mi è dispiaciuto. Juventus? Non è l’unico problema del calcio italiano”

Voce storica di Radio Rai e tifoso laziale, il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato la partita di ieri a Radio Toscana: “Bisogna riconoscere i meriti della Fiorentina, che ha messo in crisi il gioco della Lazio. La formazione viola era molto compatta, io mi trovavo allo stadio e dalle tribune si vedeva bene la disposizione in campo degli uomini di Italiano. Con una punta di peso la squadra sarebbe più propositiva, ma sul piano del gioco non le manca nulla. Ha degli ottimi interpreti, giocatori di talento come Nico Gonzalez, e devo dire che ieri non mi è dispiaciuto neanche Jovic“.

E poi su Sirigu ha aggiunto: “E’ importante che una squadra abbia due portieri all’altezza, guardate cos’è successo al Milan con Tatarusanu da quando si è fatto male Maignan… Sirigu ha grande esperienza, certamente è al tramonto della carriera ma può ancora essere utile alla causa. Non penso che la Fiorentina lo abbia preso per mettere pressione a Terracciano, ma semplicemente perché aveva bisogno di un portiere che desse sicurezza in caso di bisogno”.

E infine sul caso Juventus: “Le preoccupazioni erano legittime anche prima che venisse annunciata la penalizzazione. Solo chi aveva il prosciutto sugli occhi ha potuto non rendersi conto che il nostro calcio è in debito, perché ha speso più di quanto ha incassato. Il nostro è un sistema in crisi e non sarebbe intelligente da parte di chi vuole salvarlo pensare che la Juventus sia l’unico problema. Tutte le società dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e capire cosa fare”.