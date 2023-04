Cucchi: “La Fiorentina è una delle squadre che gioca meglio. Italiano ha sempre sentito la fiducia della società e questo ha fatto la differenza”

Il giornalista e storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, Riccardo Cucchi, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina non solo è la squadra più in forma del campionato, ma anche una di quelle col gioco più bello. Quando scende in campo la formazione di Italiano ha un’identità precisa e questo è sempre successo, solo che adesso rispetto al passato si è aggiunta l’efficacia. Quella di Milano è stata una partita bellissima, in cui la Fiorentina ha prodotto tanto e ottenuto il massimo risultato”.

E poi ha aggiunto: “E’ stata una stagione complicata per tutti, a causa della pausa per il Mondiale che come durata poteva essere paragonata a quella estiva. La Fiorentina sta dimostrando di aver superato momenti di appannamento, come quando si ritrovava coinvolta in una classifica difficile. Decisivo è stato il fatto che, anche nei momenti critici, Italiano ha sempre sentito la fiducia della società. Chi segue il calcio sa che il merito non è mai di una persona in particolare. Chiaro che poi si possono fare le percentuali, ma la cosa più importante è che tutto il gruppo remi dalla stessa parte. Il pubblico di Firenze poi, pur essendo molto critico, mi sembra sempre molto vicino alla squadra”.

E infine: “La Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare in finale di Conference League, a maggior ragione visto il percorso autorevole che ha fatto in Europa. Io sono un estimatore di Italiano, perché credo abbia trovato il giusto equilibrio tra fraseggio e verticalizzazione; non solo possesso palla, ma anche ricerca della profondità a costo di rischiare qualcosa in più”.