Cucchi: “La Fiorentina ha vinto la partita più difficile e sicuramente ne trarrà fiducia per il futuro”.

Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato sul proprio profilo Twitter la partita di ieri sera: “La Fiorentina vince la partita più difficile. E sicuramente ne trarrà fiducia per il futuro. La Juventus non sa reagire ad una serata negativa, spreca il primo tempo, fa qualcosa in più nella ripresa. Ma troppo poco per rimettere in piedi la sua partita”.

