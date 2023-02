Cucchi: “La Fiorentina non raccoglie quanto semina in campo”

Il giornalista ed ex radiocronista della RAI, Riccardo Cucchi, è tornato sulla partita dello Stadium di domenica scorsa tra Juventus e Fiorentina, esprimendo la propria opinione su quanto visto nel corso del match.

“Gara intensa e spigolosa tra Juventus e Fiorentina – ha detto – Vincono i bianconeri che reagiscono con grinta alle vicende extra campo. La Fiorentina non raccoglie quanto semina sul terreno di gioco”.

Un peccato per i viola questa battuta d’arresto, anche perché la squadra di Italiano aveva trovato in extremis il pareggio con Castrovilli. Gol che però è stato annullato per un fuorigioco davvero millimetrico di Ranieri.