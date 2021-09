Cucchi: “Percorso della Fiorentina con Italiano molto interessante, speravo venisse alla Lazio”

A Lady Radio ha parlato lo storico radiocommentatore di Rai Radio Uno Riccardo Cucchi, intervenendo anche sulla Fiorentina. Queste le sue parole: “Il percorso che ha intrapreso la Fiorentina con Vincenzo Italiano è interessante, perché lui è un tecnico giovane con le idee chiare. Non è scontato che una società storica come quella viola si affidi a un giovane come lui. Anzi, ho sperato che venisse alla Lazio dopo l’addio di Inzaghi. Ma sono certo che anche Sarri farà molto bene”.