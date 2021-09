Cucci: “Ridotti gli impicci che hanno fermato Commisso nei primi due anni. Vlahovic? Lasciamolo tranquillo, vi spiego”

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a Radio Toscana per discutere del buon inizio di campionato della Fiorentina: “Campionato vita, vita nuova. Mi pare che si siano ridotti tutti gli impicci che hanno fermato Commisso negli ultimi due anni. La Fiorentina non è una squadra fortunata, ma sa farsi rispettare e portare a casa il risultato. Italiano è cresciuto nel calcio e lo ha studiato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Cucci continua così: “A me fa piacere che Vlahovic sia rimasto alla Fiorentina, ma andiamoci piano perché non sarebbe il primo a fare scintille e poi a deludere. Firenze è una città difficile: sopravvivere all’amore dei fiorentini non è facile. Lasciamolo tranquillo”.