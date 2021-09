Cucini: “Spalletti si avvicinerà all’evento tenendo conto che tifa la Fiorentina ma è un professionista e non si distrarrà. Il paese di Certaldo…”

Il Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, paese d’origine di Luciano Spalletti, ha parlato così a Radio Bruno: “Lui si avvicinerà all’evento tenendo conto che tifa la Fiorentina ma è un professionista e non si distrarrà. Io credo che Luciano possa essere l’uomo giusto per diverse piazze, una di queste è Napoli che è speciale per l’umanità”.

Poi ha continuato: “Certaldo? La vivrà con moltissima attenzione perché qui ci sono molti tifosi della Fiorentina ma abbiamo anche tifosi del Napoli, sia per origine che per passione. Poi qualsiasi certaldese guarderà con un occhio particolare Spalletti“.