Cugina Commisso: “Non criticate Rocco a Firenze, ci state deludendo! Vi sta lasciando soldi, dategli tempo e lui porterà la Fiorentina dove vuole”

Ad accogliere a Marina di Gioiosa Ionica Rocco Commisso c’era anche la cugina Anna che ha voluto mandare un messaggio particolare ai tifosi della Fiorentina: “Io sono venuta a Firenze ancora prima che arrivasse Rocco, perché mi piace molto la città. di sostenere Rocco perché quello che sta facendo a Firenze lo fa con amore, sostenetelo perché Rocco farà. E’ innamorato di Firenze, la moglie ancora più di lui.

Non criticatelo, io non capisco questa critica cos’è. Sono rimasta delusa dai fiorentini, io ne conosco tanti però questa critica ci sta deludendo tutti. Sostenetelo, vi sta lasciando soldi, non li ha lasciati a Marina di Gioiosa e li sta lasciando in una città che non è sua. Dovete dare tempo, Rocco la porterà la Fiorentina dove vuole però bisogna avere pazienza, dategli un po’ di tempo!”.