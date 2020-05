Cutrone: “Ci stiamo allenando bene e non vediamo l’ora di tornare a giocare. Quando perdo in partitella mi arrabbio sempre e l’ultimo gol di Chiesa era in fuorigioco…”

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone in Diretta Instagram con il profilo della Fiorentina ha parlato così del suo momento: “Stiamo bene, ci stiamo allenando e non vediamo l’ora di tornare a giocare. Finalmente adesso possiamo tornare a lavorare con la palla, non vedevo l’ora. Il gol di Chiesa in allenamento? Era in fuorigioco (ride ndr). Siamo molto felici di essere tornati a lavorare in gruppo. Quando perdo in partitella mi arrabbio sempre. Mi sono sempre allenato a casa ma il prato verde mi è mancato davvero molto, sono altre emozioni. Sono un tipo di persona che non riesce a stare fermo, quindi in casa ho fatto molta corsa ed esercizi. Speriamo di essere alla fine di questa situazione, anche se non dobbiamo abbassare la guardia”.

