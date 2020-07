Cutrone: “Con Chiesa ci conosciamo da tanto tempo. Valuto bene i miei primi mesi in viola, voglio restare qua”

A DAZN l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha parlato anche del suo rapporto con Federico Chiesa: “Ci conosciamo da tanto tempo, siamo stati compagni anche in Nazionale, sono contento di come stanno andando le cose. Ribery? Con un campione in squadra come lui si può solo imparare, è davvero un onore giocare al suo fianco. I miei primi mesi in viola li valuto bene. Io do sempre il massimo, voglio aiutare la squadra giocando bene e facendo gol. Voglio stare qua, quindi sono felice”.

