Cutrone e i problemi di spogliatoio: futuro in bilico?

In queste giornate di Serie A uno dei tanti assenti in campo ma presenti in panchina della Fiorentina è sicuramente Patrick Cutrone. L’ex Milan, secondo quanto si apprende da TuttoMercatoWeb, oltre ad aver cambiato procuratore ha anche problemi nello spogliatoio. Secondo il sito, infatti, Cutrone non si sarebbe integrato con la squadra risultato un corpo estraneo tanto che, proprio i compagni, non lo vedrebbero di buon occhio. Mister Prandelli, notando il malumore,l’avrebbe lasciato fuori sistematicamente. Una situazione decisamente complicata.

