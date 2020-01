Cutrone e il mistero della sua esultanza…

Patrick Cutrone, rimane sempre nel mirino della Fiorentina nonostante gli ultimi rumors. L’esultanza dell’ex attaccante del Milan scatena i tifosi ma anche tutti gli appassionati di calcio. Cutrone si porta la mano all’occhio ma ancora non è ben chiaro il motivo, situazione scaramantica come ha confermato lo stesso calciatore in un’intervista quando vestiva la maglia rossonera: “il significato dell’esultanza con la mano aperta davanti la faccia? E’ una mia cosa e non voglio dirlo”, ha commentato Cutrone. Noi nel frattempo ve la mostriamo, chissà, magari verrà mostrata presto ai tifosi viola…