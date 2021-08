Cutrone, esordio con l’Empoli con gol…annullato. Andreazzoli concede mezz’ora a Zurkowski

Anche l’Empoli, così come la Fiorentina, va avanti in Coppa Italia e lo fa rifilando quattro gol al proprio avversario. Gli azzurri si sono imposti in casa per 4-2 contro il Vicenza.

Con le reti di Bajrami, Haas e Mancuso, la squadra allenata da Andreazzoli si è portata sul 3-0. Dopodiché Dalmonte ha accorciato le distanze e con il punteggio di 3-1 si è andati all’intervallo. Nella ripresa a segno Lanzafame per i veneti e Crociata per i toscani.

Esordio nelle fila dell’Empoli per Cutrone, arrivato da pochi giorni dal Wolves in prestito. L’ex attaccante viola è entrato al 62′, assieme al giocatore di proprietà della Fiorentina, Zurkowski, ed è andato a segno al 79′. Ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco. Quanto al polacco, poco da segnalare nella mezz’ora in cui si è visto campo.