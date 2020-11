Cutrone ha impressionato Prandelli: La dirigenza e il tecnico hanno deciso di ignorare la parte contrattuale del centravanti. I dettagli

Contro il Benevento dovrebbe essere Dusan Vlahovic a partire titolare (a patto che torni con le gambe e la testa giuste dall’impegno con la nazionale) ma, o dall’inizio o in corso d’opera ci sarà spazio per entrambi. E l’ex milanista ha dalla sua il vantaggio di aver lavorato in questi giorni insieme al nuovo tecnico. Prandelli è rimasto colpito dall’impegno messo in mostra da Patrick. Che anche con l’ Under 21 ha dimostrato di essere uno dei giovani attaccanti italiani più forti. C’è anche un altro aspetto che può far sorridere Cutrone. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha un accordo con il Wolverhampton che prevede l’obbligo di riscatto del giocatore a un tot numero di presenze da titolare in maglia viola in campionato. Tetto non ancora raggiunto. Dopo un confronto tra Joe Barone, Pradè e Prandelli la struttura operativa della Fiorentina ha deciso di ignorare questo aspetto. Il nuovo allenatore se lo riterrà opportuno potrà far giocare titolare Cutrone ogni volta che vorrà. La società ha valutato che versare 15 o 16 milioni per rilevare tutto il cartellino è comunque un’ottima operazione. Vista la quotazione degli attaccanti italiani ed Europei il valore di Patrick è comunque superiore alla cifra prevista per il riscatto.

