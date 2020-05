Cutrone: “Non tutte le società stanno vicine alla squadra come la nostra. La Fiorentina è una grande realtà e dire di si a Firenze è stato facile”

Ha parlato anche della società e del suo arrivo a Firenze l’attaccante viola Patrick Cutrone in diretta Instagram: “Per me la Fiorentina è una grande società e mi entusiasmava molto venire in una città come Firenze. Appena mi si è prospettata la possibilità di venire qua ho detto subito si. Durante il periodo di lockdown il Presidente e la società ci sono stati molto vicino. Una cosa che non fanno tutti; è stato bello sentire la loro vicinanza. Un messaggio per i tifosi? Speriamo di tornare a vedere presto i tifosi allo stadio”.

