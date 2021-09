Fabiani: “Con Ribery in campo la squadra avrà la serenità per essere sfrontata. Gli avversari dovranno preoccuparsi”

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato a Telecore del colpo Franck Ribery. Queste le sue parole sull’ex Fiorentina: “L’arrivo di Ribery ha legittimato la Salernitana in Serie A. Tra lui e la squadra c’è già feeling. Sono convinto che gli altri calciatori, con lui in campo, avranno quella serenità per affrontare le partite con la giusta sfrontatezza. Gli avversari, invece, dovranno preoccuparsi”.