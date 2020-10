D.S. Watford: “Deulofeu è un top player. Sema? Mai richiesto dalla Fiorentina

L’ex direttore sportivo dell’Udinese Cristiano Giaretta, oggi uomo mercato del Watford di proprietà degli stessi Pozzo, a Radio Bruno ha parlato così in vista della gara di domenica al Franchi tra Fiorentina e Udinese:

“Fiorentina e Udinese hanno due rose importanti e mi aspetto un campionato soddisfacente, nonostante le difficoltà iniziali. Iachini? E’ una persona di grande spessore umano e un buonissimo allenatore, lo vedo bene a Firenze. Il mercato viola? Bisogna tenere conto anche del periodo storico, si sono spesi molti meno soldi del solito in generale. Deulofeu? E’ un top player e siamo contenti che sia andato a rinforzare l’Udinese. Interesse viola per Ken Sema? Non c’è mai stato un vero approccio, è tornato da noi per aiutarci a riconquistare la Premier League