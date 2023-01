Da Belotti a Beto: Supermarket Italia per colmare la lacuna della Fiorentina

La Fiorentina, anche su indicazione di Italiano, sta monitorando le posizioni di diversi attaccanti che giocano in Italia e che quindi potrebbero essere utili fin da subito perché pronti per il nostro campionato.

La Nazione propone una carrellata di nomi in questo senso, partendo da Roma dove c’è Belotti che è già stato nel mirino dei viola. A Udine invece c’è Beto che è intrigante, ma è evidente che per andare a parlare di questo giocatore serve mettere in preventivo un investimento a cinque stelle: 25 milioni.

La Fiorentina ha parlato col Napoli di Petagna. E il suo potrebbe essere quello giusto per un mercato di fretta e di necessità come quello di gennaio. E’ chiaro che per Petagna si dovrà coinvolgere anche il Monza, dove l’attaccante è in prestito dalla scorsa estate.

A Bologna, sondato il terreno per Arnautovic, che poi sarebbe il giocatore più utile agli schemi e alle idee di Italiano, ma la risposta è stata un no secco. C’è infine l’idea è quella Colombo, di proprietà del Milan, ma girato al Lecce.