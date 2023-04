Bruxelles dice no ai fondi del PNRR per lo stadio di Venezia, poche chances per il Franchi: la situazione

Tiene banco ed è destinata a farlo ancora per diverso tempo la situazione dei fondi del PNRR legata allo stadio Artemio Franchi di Firenze e al suo restyling. Il pacchetto di finanziamenti era previsto anche per lo stadio di Venezia, ma per quest’ultimo la situazione sembra essere ormai compromessa.

Secondo quanto filtra da Bruxelles, infatti, “se per l’impianto di Campo di Marte ci sono ancora alcuni (piccoli) spiragli dal Var, mentre per quanto riguarda quello di Venezia il fuorigioco è talmente evidente che nemmeno il supplemento d’indagine alla moviola potrà farlo rientrare tra i progetti finanziabili con i fondi europei”, scrive stamani La Stampa.

In poche parole, per Venezia è un secco no, per Firenze è più no che sì. Per quanto riguarda lo stadio fiorentino, “c’è un progetto che ha un ‘indice di vulnerabilità sociale e materiale’ superiore alla media dell’area territoriale o comunque superiore a 99, il che potrebbe rendere l’intervento compatibile con l’obiettivo di rigenerazione di un’area urbana metropolitana degradata”, continua il quotidiano. Continuano anche i discorsi tra Nardella, il Governo e gli organi dell’UE, in attesa di trovare una soluzione (forse) definitiva.