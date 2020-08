Da Ceppitelli a Sema: La Fiorentina è attiva anche per la difesa

La Fiorentina si sta muovendo a 360 gradi sul mercato: non soltanto attacco e centrocampo, gli uomini di mercato della Viola lavorano per rinforzare anche la difesa.

Come si legge sul Corriere dello Sport, Armando Izzo del Torino non sembra raccogliere i favori della dirigenza gigliata. Al contrario di Luca Ceppitelli del Cagliari, con cui la Fiorentina sta gettando le basi del trasferimento.

Per la fascia sinistra, in attesa di capire se potrà essere reiterato lo scambio Dalbert-Biraghi con l’Inter, rimane caldo il nome di Ken Sema. Il calciatore, svedese ma di origini congolese, si è messo in luce nell’ultima stagione con la maglia dell’Udinese: il suo cartellino, però, è di proprietà del Watford.