Togliamoci la maschera: le parole dette dall’ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, sull’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ci hanno colto di sorpresa.

L’ex numero uno del calcio mondiale, per inciso, ha detto che Koko “doveva essere radiato dal calcio” a seguito della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto in prima persona.

Ora, a parte che il suo debito con la società, non certo calcistica, ma intesa come comunità, Kokorin l’ha pagato con un anno di carcere. Ma dover leggere queste parole pronunciate da uno che è stato condannato nel 2021 per “varie violazioni del codice etico della Fifa” e squalificato da tutte le attività calcistiche per sei anni e otto mesi e che nel 2015 era stato sanzionato dal Comitato Etico della Fifa per otto anni per “corruzione e abuso”, ci pare proprio il massimo.

Una sola frase, semplice, ci viene in mente: da che pulpito viene la predica. Domandare è lecito, rispondere è cortesia, giusto per continuare con le frasi fatte: restare in silenzio, talvolta, sarebbe la soluzione migliore per evitare figurucce come questa.