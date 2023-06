Da esubero a punto fermo: Ranieri è la dimostrazione che il lavoro duro paga

Tra le tante sorprese positive di quest’ultima stagione è innegabile che Luca Ranieri rappresenti una delle note più liete e romantiche dell’anno: l’andamento della sua stagione, e l’improvvisa scalata all’interno delle gerarchie di Vincenzo Italiano, ha fatto totalmente cambiare idea alla Fiorentina che adesso potrebbe realmente confermarlo anche per il prossimo campionato. E l’edizione odierna de La Nazione ha voluto sottolineare come il giovane difensore abbia letteralmente ribaltato la situazione in cui versava la scorsa estate.

Soltanto dodici mesi fa infatti il difensore classe ’99 era ai margini dello spogliatoio viola, con la dirigenza gigliata che sembrava quasi costringerlo a cercarsi una chance altrove. Adesso invece come sottolineato dal quotidiano, dopo quanto dimostrato in campo, rappresenta con a Nikola Milenkovic una delle poche certezze e punto di forza della difesa del futuro. Adesso resta da capire chi saranno gli altri componenti del reparto arretrato, con Igor e Quarta con le valigie in mano questa potrebbe essere l’estate della rivoluzione in difesa.