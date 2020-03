Da Felipe Melo a Nastasic, che fine hanno fatto i “tesoretti” della Fiorentina?

Tutte le loro cessioni rientrano nella top 15 della classifica che tiene conto vendite più fruttuose della storia della Fiorentina. Veri e propri tesoretti che hanno portato nelle casse viola più di 100 milioni. Oggi giocano tutti in campionati esteri, tra chi ha sfiorato più volte la Champions League a chi non riesce più a trovare spazio nella sua squadra. Ma andiamo con ordine e vediamo che fine hanno fatto alcuni ex Fiorentina tra i più pagati per lasciare la maglia viola.

Adem Ljajic: dopo 3 anni e mezzo alla Fiorentina, il fantasista serbo si trasferisce alla Roma per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Dopo l’esperienza nella capitale continua l’avventura dell’ex viola in Italia vestendo le maglie di Inter, Roma e Torino collezionando in tutto nel nostro paese 255 presenze segnando 53 reti. Nell’estate del 2018 si trasferisce definitivamente in Turchia al Besiktas, dove gioca tuttora. Nelle ultime due stagioni in terra turca Ljajic ha vestito la maglia bianconera 59 volte, con 14 gol e siglano ben 21 assist. Al Besiktas Adem sembra aver trovato la giusta dimensione, acquisendo anche una buona continuità. E il futuro? Il serbo vede la Turchia nel suo futuro, anche se in una recente intervista si è lasciato andare un “se un giorno dovessi lasciare il Besiktas vorrei tornare alla Fiorentina”. Chissà…

Matija Nastasic: una sola stagione alla Fiorentina ma… Che stagione! Il difensore serbo arrivò a Firenze nell’estate del 2011 come uno delle incognite “corviniane” dal Partizan. Inizialmente un po’ di panchina, poi l’esplosione; tanto da attirare l’attenzione del Manchester City. Dopo 27 presenze e 2 gol a Firenze il talento viola si trasferisce proprio al City per una cifra intorno ai 15,2 milioni. Non da protagonista assoluto vince nel 2014 la Premier League e la Coppa di Lega inglese. La sua avventura al City si conclude in malo modo, con 0 presenze nel successivo inizio di stagione. A gennaio si trasferisce in Germania allo Shalke 04, maglia che indossa oggigiorno. Qui diventa perno della difesa anche se gli infortuni continuano a perseguitarlo (la stagione 2015/16 per esempio l’ha passata totalmente in infermeria a causa di una lacerazione al tendine d’Achille).

Marcos Alonso: arrivato dal Bolton nel 2013, la Fiorentina non soddisfatta del suo rendimento lo gira al Sunderland dopo 6 mesi. Marcos Alonso torna a Firenze in estate e nelle successive due stagioni con la maglia viola fa il salto di qualità che tutti ricordiamo. Nell’estate del 2016 il Chelsea lo acquista per 23 milioni di euro e lì è rimasto fino ad oggi. Con i Blues gioca 144 partite segnando ben 22 gol. Nel 2017 inoltre vince la Premier League, nel 2018 la Coppa d’Inghilterra e la scorsa stagione si è laureto campione dell’Europa League. Quest’anno si è presentato qualche problema per il terzino ex Fiorentina, che ha giocato solo 11 partite nonostante i 4 gol messi a segno. In Italia l’Inter lo cerca da tempo e il suo addio a Londra potrebbe esserci già quest’estate.

Felipe Melo: a Firenze è ricordato per le sue entrate più che per il suo gioco. Centrocampista duro e roccioso che, anche lontano dal capoluogo toscano, ha sempre dimostrato essere un vero osso duro. Venduto a peso d’oro alla Juventus (ben 25 milioni di euro), il brasiliano non ha mai convinto in bianconero, tanto da finire dopo due stagioni al Galatasaray. In Turchia vince praticamente tutto, fino a che nel 2015 l’Inter lo riporta in Italia, dove tra infortuni e squalifiche colleziona 38 presenze in una stagione e mezzo. A gennaio 2017 riparte dal Palmeiras in Brasile dove gioca oggi. Con la maglia biancoverde 86 presenze 7 gol, un campionato vinto e… Un cambio di ruolo! Nelle prime due partite di questa nuova edizione di Coppa Libertadores il centrocampista ha giocato come difensore centrale… E dove sennò??

Stevan Savic: era il 31 agosto 2012 quando Nastasic lasciava Firenze per Manchester e Savic lasciava Manchester per Firenze, a posteriori uno scambio niente male. Il montenegrino in maglia viola ha giocato 108 partite, diventando in poco tempo il pilastro della difesa viola per tre stagioni. Nell’estate del 2015 l’amaro addio alla Fiorentina per approdare all’Atletico Madrid, nelle casse viola arrivano 25 milioni. In Spagna Savic vince l’Europa League e la Supercoppa Europea, sfiorendo anche la Champions League nel 2016.

Stevan Jovetic: a Firenze 5 anni da protagonista assoluto: 134 gare giocate, 40 gol fatti e 21 assist. Un bottino che non poteva non attirare i top club europei. Nell’estate del 2013 se lo aggiudica il Manchester City per 26 milioni, una cifra incredibilmente bassa se si pensa ai trasferimenti di oggi. Dall’Inghilterra comincia la parabola calante del talento montenegrino. Infortuni e tanta sfortuna, con la maglia del City Jovetic colleziona in due stagione 44 presenze e 11 gol. Vince inoltre la Premier e la Coppa di Lega inglese. Torna in Italia all’Inter ma non incide più come a Firenze. Da Milano a Siviglia e infine a Monaco, dove gioca (si fa per dire) da 2017. Una costellazione di infortuni ha caratterizzato l’esperienza francese di Stevan, che in tre stagioni ha giocato solamente 44 partite.