Da Genova… a Genova: un mese dopo Duncan torna ed è pronto a lasciare il segno

Da Genova… a Genova. Potremmo riassumerlo così il percorso stagionale del centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, che si infortunò con la maglia del Sassuolo proprio a Marassi, circa un mese fa. E in quello stesso stadio, oggi contro la Sampdoria, è pronto a tornare in campo. Sicuramente sarà del gruppo, ma come scrive il Corriere dello Sport potrebbe anche candidarsi a una maglia da titolare. Il ballottaggio con Benassi esiste, e solo all’annuncio delle formazioni ufficiali conosceremo la scelta di Iachini. Di certo Duncan, che ormai dall’infortunio ha recuperato, è uno di quelli che non si fa tanti problemi a ripartire subito in quarta. L’ex Sassuolo ha voglia di lasciare il segno, di sorprendere, e la Fiorentina di sorprese e colpi di scena ne ha davvero tanto bisogno.