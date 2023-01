Da intoccabile a primo esubero: il destino strano di Maleh che in questa Fiorentina non aveva più collocazione

Titolare in sei delle prime sette gare stagionali tra campionato e Conference, quasi intoccabile e se non altro uno dei pochi dalla condizione invidiabile: per Youssef Maleh questa stagione sembrava partita con i presupposti della conferma, dopo l’annata discreta d’esordio. Nella passata stagione infatti il marocchino era un ottimo rincalzo per Italiano e inserito nel centrocampo a tre dava il suo contributo, anche sotto porta. I risultati negativi e il cambio di modulo però hanno compromesso la sua situazione, con il tecnico viola che poi l’ha via via rimosso dalle rotazioni e di fatto dopo la gara con la Juve, per Maleh sono arrivati appena 130 minuti distribuiti su 4 gare tra campionato ed Europa.

Difficile poi immaginarlo tatticamente nei due, vista la gracilità fisica e le doti non propriamente da regista mentre per la trequarti alla Fiorentina serve decisamente più qualità. Un calciatore dunque dal destino piuttosto strano, intoccabile all’inizio e primo esubero nel mercato di gennaio che si apre domani. Per il centrocampista classe ’98 si apriranno ora le porte del Lecce, dove ritroverà un centrocampo a tre e molti più minuti, agli ordini di Baroni. Un esito quasi inevitabile viste le evoluzioni in casa gigliata.