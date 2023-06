Da “La Conference è una coppa per paesi calcisticamente sottosviluppati” a “Seguirò la finale della Fiorentina”: la metamorfosi del pensiero di Zeman

A sport.tiscali.it ha parlato Zdeněk Zeman, attualmente allenatore del Pescara, che anno scorso non le mandò a dire sulla Conference League. Dopo l’approdo della Roma in finale, il tecnico boemo disse su Mourinho: “Ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno di quello che è questa competizione. Ma che Coppa è? È una competizione di basso livello, una Coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati, anche se ci sono state anche squadre grandi”.

Quest’anno però, l’allenatore sembra aver cambiato idea, tanto che alla domanda sulla finale tra Fiorentina e West Ham ha risposto: “Se la seguirò? Sì certamente. La seguirò perché la finale si gioca a Praga, che è la mia città”.