Da Lucchesi a Distefano, fino a Toci: l’ora di diventare grandi per i giovani della Fiorentina. La situazione

Il futuro è alle porte per i classe 2003 della Fiorentina, che con la finale Scudetto persa contro il Lecce al Mapei hanno concluso definitivamente il proprio percorso nelle giovani viola.

In attesa di scoprire la prossima tappa della loro evoluzione professionale, i calciatori della Fiorentina ex fuori quota in Primavera sono destinati a parte al ritiro al Viola Park agli ordini di Italiano. Starà poi a dirigenza e tecnico capire le possibilità di permanenza o meno dei prospetti, ma senza alcun dubbio c’è chi al momento parte avvantaggiato.

Ha già debuttato in Serie A ed in Conference League Filippo Distefano, autore di un exploit nell’annata appena conclusa, con 18 reti e 13 assist in 38 presenze. Non mancano gli interessamenti per l’ala viola, italiani ed esteri, ma si giocherà le proprie carte per un’eventuale permanenza.

Ottima anche l’annata di Lorenzo Lucchesi, prototipo del difensore moderno abile sia in costruzione che in marcatura. Fisico imponente, piede sinistro di buona qualità, può giocare come centrale a quattro o come braccetto in un reparto a tre. Piace al Pescara ma potrebbe essere una sorpresa.

In cerca della giusta destinazione il bulgaro Krastev, per mettersi alla prova e capire i margini di cresciti. Non mancano struttura e capacità nel gioco aereo al difensore viola, ma l’impressione è che il giocatore sia ancora indietro sul piano della personalità e della continuità all’interno della partita.

Reduce dal rientro a metà stagione dalla Pro Vercelli dopo un brutto infortunio, Gentile spera di trovare finalmente un’avventura che gli permetta di testarsi al piano superiore. Elemento di gamba e intensità, da affinare sul piano tattico. Interesse della Recanatese per l’ala Capasso, giocatore che ha spunto e grande rapidità ma davvero poca concretezza e con ampi margini di miglioramento sul piano attitudinale.

Infine, c’è Eljon Toci. Negli scorsi mesi il calciatore e l’entourage hanno incontrato i dirigenti viola al Centro Sportivo per delineare il futuro. Toci ha infatti rinnovato fino al 2026 il proprio contratto con la Fiorentina. Un infortunio ha complicato non poco il finale di stagione del calciatore ex Sudtirol, pronto ora a mettersi in gioco ad un livello superiore. Difficilmente ci sarà spazio per lui nella rosa viola del 2023-2024.