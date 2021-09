Da Marini a Marinelli il passo per la Fiorentina è breve…

La partita in programma sabato prossimo con inizio alle ore 15, fra Genoa e Fiorentina, verrà arbitrata dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Zero precedenti per lui, con la Fiorentina sia in campionato che in Coppa Italia. Un altro fischietto alla prima direzione con i gigliati, come il signor Marini la scorsa settimana.

Tre invece sono le sfide in cui ha diretto il Genoa e lo score è: una vittoria, un pareggio, una sconfitta, con cinque gol fatti e cinque gol subiti.

La prima volta di Marinelli col Genoa è stata proprio con una toscana (vittoria interna contro l’Empoli per 2-1). L’anno scorso ha arbitrato i rossoblu nelle due partite con l’Atalanta, nelle quali si è verificata anche la prima sconfitta con i grifoni, il 3-4 a Genova.