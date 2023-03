Da Martinelli a Vannucchi, passando per Comuzzo e Kayode: tanta Fiorentina nell’Italia dei giovani

Settimane di sosta per le Nazionali e se nei ‘grandi’ non figura nessun convocato della Fiorentina, sono invece numerosi i giovani viola che si sono messi in mostra con la maglia dell’Italia.

Debutto da protagonista assoluto per Niccolò Pierozzi, che con l’Under 21 di Nicolato ha vinto 2-0 in Serbia. Tanta corsa unita a ottima qualità per il difensore 2001 della Fiorentina, attualmente in prestito alla Reggina. Da quinto a destra nel 3-5-2 italiano Pierozzi si trova alla perfezione e offre una prestazione di livello molto alto.

Non ha trovato spazio nelle gare di qualificazione dell’Italia Under 19 Lorenzo Amatucci, che non ha giocato un minuto contro Germania e Slovenia. In compenso ha giocato tutte e due le sfide per intero il terzino Michael Kayode, senza dubbio tra i migliori azzurri di Bollini per prestazioni.

C’è viola anche in Under 18, con Pietro Comuzzo, classe 2005 della Primavera della Fiorentina, che ha disputato per intero l’amichevole contro i pari età della Romania. Il difensore viola ha offerto una prova solida da centrale nella retroguardia a quattro di mister Franceschini. L’Italia ha vinto 3-1, nessuna responsabilità per il giocatore gigliato sul gol subito, arrivato con un tiro da fuori. Comuzzo ha giocato molto bene in impostazione, sta migliorando nel far uscire il pallone in modo pulito ed anche per questo Aquilani lo premia sempre più spesso. Il calciatore viola ha mostrato anche un buon lancio in più di un’occasione.

Ha ottenuto il pass per l’Europeo di categoria l’Italia Under 17 di mister Corradi. Capitano della squadra è il difensore gigliato Sadotti e portiere titolare Tommaso Martinelli. I due giocatori classe 2006 della Fiorentina sono due colonne portanti della squadra che giocherà la competizione continentale in Ungheria la prossima estate.

Il portiere titolare dell’Italia è viola anche in Under 16. Tommaso Vannucchi, fresco di contratto con la Fiorentina, difende i pali della nazionale di mister Zoratto. Nell’amichevole terminata 1-1 a Coverciano contro la Germania, ha trovato spazio da titolare anche Diego Pisani, che ha giocato da mezzala nella mediana a tre dell’Italia. Pisani ha anche servito l’assist per il gol di Mosconi, che aveva firmato il momentaneo vantaggio. Subentrato nella ripresa al minuto 60 l’attaccante Maiorana.

Trafitto da un tiro all’incrocio dei pali il portierone viola Vannucchi. Il 2007 della Fiorentina dà sicurezza nelle uscite e dimostra discreto feeling nel gioco coi piedi. Uscito a fine primo tempo Pisani, autore di una buona prova; aveva ricevuto colpo e non era al meglio.