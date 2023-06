Aspettando la finale di Conference League di Praga, dove la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfiderà il West Ham, c’è sicuramente un dato che evidenzia l’esponenziale crescita del club gigliato nella seconda parte di stagione.

La Fiorentina infatti da marzo, è la formazione italiana che ha ottenuto più punti in serie A, 28 per la precisione, al netto di 8 vittorie 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Un dato che fa ben sperare, anche per la partita più importante della stagione…