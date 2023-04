Da Monza brutti, a tratti bruttissimi, segnali. Ma niente disfattismi, almeno in questo momento

Perdere una gara che dopo poco più di dieci minuti sembrava già in cassaforte scoccia e non poco. È quanto è successo alla Fiorentina domenica scorsa, crollata sul campo del Monza, dopo aver guadagnato un doppio vantaggio pronti-via. Il crollo fisico – e forse anche mentale – della banda gigliata ha permesso ad un avversario senza più obiettivi di approfittarsi di qualche disattenzione individuale di troppo. L’errore in uscita, ancora una volta, di Terracciano, la giornata decisamente NO di Martinez Quarta e la superficialità di Amrabat sono soltanto alcuni degli errori da matita blu che hanno chiuso la questione-campionato per la Viola. Chiuso sì, perché con la restituzione dei punti alla Juventus e la considerevole distanza dall’attuale settimo posto, alla Fiorentina non restano che le Coppe. Ma non si tratta certo di obiettivi secondari!

Tantissimi altri club farebbero la fila per avere ciò che la squadra di Italiano può vantare in questo momento. Ossia, intravedere l’atto finale di due competizioni che in molti snobbano, ma che, se portate a casa, riempirebbero Firenze di una gioia indescrivibile. Quindi sì, i bruschi stop contro Lech Poznan e Monza devono essere due campanelli d’allarme, ma esclusivamente per squadra e giocatori.