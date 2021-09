Da panchinaro a titolare nel tridente: il ribaltamento di scena di Callejon che ora può anche prolungare con la Fiorentina

L’esterno d’attacco della Fiorentina José Maria Callejon è passato ad essere un oggetto quasi misterioso e utilizzato con il contagocce per poi diventare un titolare della rosa dopo pochi mesi. Un cambiamento totale di fronte che cambia anche le prospettive future su di lui.

Il giocatore spagnolo taglierà infatti oggi il traguardo delle 600 partite con squadre di club. L’Udinese tra l’altro è una di quelle con cui trova l’assist con maggiore continuità: sono ben 4 i passaggi vincenti realizzati da quando è arrivato in Italia, e ha fatto meglio solo contro Juventus, Torino e Sampdoria. Secondo La Nazione, da possibile partente dei mesi scorsi, adesso è vicinissimo a restare anche dopo questa stagione.

L’opzione per il prolungamento annuale del suo contratto, che scadrà la prossima estate, è pronta per essere esercitata. A Callejon non resta che dimostrare di meritarlo nel corso di questo campionato ed è sulla buona strada per la fiducia ritrovata con il tecnico Vincenzo Italiano.