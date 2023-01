Neanche il tempo, o quasi, di scendere dall’aereo e per Sofyan Amrabat è stato subito il momento di riassaporare i campi del (ancora per pochi mesi) centro sportivo Astori. La Fiorentina ha celebrato così il suo ritorno dal Marocco, dopo il Mondiale in Qatar: con lui Italiano ritrova così la sua rosa al quasi completo:

