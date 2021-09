Da quant’è che la Fiorentina non vince tre gare consecutive? I dati della sfida contro il Genoa

Dopo la vittoria a Bergamo con l’Atalanta e quella in casa col Torino, la Fiorentina va alla ricerca del tris in casa del Genoa. Il mini filotto di tre partite vinte consecutivamente manca ai viola dal 2019. Ma quali sono i numeri della sfida tra i gigliati e il grifone?

Fiorentina in netto vantaggio nei 100 precedenti, con 44 vittorie in confronto ai 18 successi rossoblù e ai restanti 38 pareggi. Le ultime tre sfide, però, sono finite in parità, compreso il doppio 1-1 della passata stagione. Il Genoa ha perso solo una delle ultime sette partite giocate in casa contro la Fiorentina e insegue il secondo successo di fila, cosa che non accade dallo scorso febbraio.