Da quel cucchiaio sbagliato contro la Primavera viola al Psg e il mancato Europeo: che fine ha fatto Kean? Un’opzione in più per la Fiorentina

Doveva (e potrebbe ancora essere) il nuovo enfant prodige del calcio italiano ma di fatto ha perso un’occasionissima per vincere l’Europeo dopo non aver convinto Mancini: il destino di Moise Kean è ancora incerto. Protagonista assoluto nelle giovanili della Juventus, con cui inciampò clamorosamente in una semifinale del campionato contro la Fiorentina: colpa di un rigore calciato malauguratamente col cucchiaio e parato da Cerofolini.

Poi dalla Juve il passaggio quasi incolore all’Everton, con 4 gol tra Premier e FA Cup ma poco spazio trovato. A differenza invece dell’avventura al Psg dove è diventato protagonista nella scorsa stagione, segnando 17 gol in tutte le competizioni: per la Fiorentina potrebbe diventare anche lui un’opzione per il post Vlahovic anche se non un alter ego. In Francia infatti Kean ha fatto molto bene ma partendo dall’esterno e giocando in un attacco molto tecnico e veloce con Mbappe e Neymar. Per altro per strapparlo all’Everton, che detiene ancora il cartellino, di milioni ne servirebbero tanti, meno comunque di quelli offerti alla Fiorentina per il centravanti serbo.