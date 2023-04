Da qui si cominciano a vedere il Colosseo e Fontana di Trevi. Adesso completate l’opera e portateci a Roma

Ti svegli la mattina dopo un 2-0 inflitto dalla Fiorentina in trasferta alla Cremonese e ti accorgi che il paesaggio è magicamente cambiato.

Dalla tua finestra invece di vedere Palazzo Vecchio e il Duomo, come di consueto, scorgi il Colosseo e Fontana di Trevi. Roma si sta materializzando davanti ai tuoi occhi. Mancano pochi tasselli per riempire il puzzle: manca quella parte finale che serve per comporre lo stadio Olimpico.

Questo perché c’è ancora un atto da onorare, c’è un’opera da portare a completamento, chiamata ritorno. Per alcuni una formalità, per altri un impegno più che serio. Verosimilmente, vedendo anche quello che è successo allo Zini, sarà un viaggio che si preannuncia comodo su una bella autostrada larga e con un asfalto molto liscio.

Il primo sogno di questa stagione si sta trasformando in realtà: portateci a Roma e consentiteci di chiudere quel cerchio che un tal Jenny La Carogna e qualche suo amichetto avevano spezzato nel 2014.