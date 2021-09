Da Ramirez a Sturridge: Le migliori occasioni sul mercato degli svincolati

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sui calciatori svincolati che in qualche modo potrebbero far comodo alla Fiorentina. Anche se, è giusto rimarcarlo, dalla società viola arriva un secco ‘no’ in merito ad un possibile intervento sul mercato.

Chi sono i giocatori che potrebbe aiutare la causa gigliata? Partendo dall’attacco e dal vice Vlahovic, spuntano i nomi di Pellé, Llorente e Sturridge. Sulla trequarti non si possono non nominare Gaston Ramirez, come Torreira molto legato al ds della Fiorentina Pradè, e Ben Arfa. Arrivando alla difesa, c’è la suggestione David Luiz che nelle ultime ore si sarebbe proposto alla Salernitana: e infine Nkoulou, che non ha ancora trovato una squadra dopo la fine del contratto con il Torino.