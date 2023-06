Da ribalta a retroscena, Martinez Quarta continua il suo saliscendi. Il futuro non sembra essere in discussione, ma le gerarchie…

La difesa della Fiorentina, nel corso della stagione da poco conclusa, è cambiata in diverse occasioni, soprattutto al centro. Chi, nel finale, ha perso l’opportunità di emergere da totale protagonista è Lucas Martinez Quarta. La sua non rimane una stagione deludente, ma sicuramente non all’altezza delle aspettative che c’erano al suo arrivo. Tra picchi e ricadute, sempre in eccessi, l’argentino ha progressivamente perso il posto da titolare che sembrava spettargli.

Il futuro di Martinez Quarta non sembra essere in discussione: Firenze è pronta ad averlo con sé per la quarta stagione consecutiva. Da ristabilire, invece, le gerarchie. Dopo la prova di Roma e l’emersione di Ranieri negli ultimi mesi, con troppe prestazioni da matita rossa del numero 28, serviranno risposte anche da parte di Italiano. Il Chino avrà ancora una chance da titolare? Il mercato, ancora bello dormiente, non aiuta a trovare risposte.