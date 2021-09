Da Ribery a Llorente, passando per Falcao: I grandi giocatori rimasti senza squadra

In gergo tecnico si chiamano svincolati. Sono i giocatori rimasti senza squadra e che tra l’altro possono essere ancora messi sotto contratto. Tra questi troviamo anche grandi nomi come ad esempio Franck Ribery con il quale la Fiorentina non ha voluto prolungare il proprio rapporto.

A proposito di attaccanti, liberi troviamo un certo Fernando Llorente, che in Italia ha già giocato con la Juventus, il Napoli e l’Udinese. Ma anche Radamel Falcao, 35 anni, reduce da un’avventura al Galatasaray.

Altri nomi interessanti? David Luiz, difensore centrale che potrebbe ritornare in patria, in Brasile, dopo aver passato gli ultimi anni all’Arsenal. E ancora Daniel Sturridge, 32 anni altro attaccante con un passato al Liverpool e Hatem Ben Arfa 34 anni, centrocampista-attaccante francese che ha vestito le maglie, tra gli altri, del PSG, del Newcastle e dell’OM.