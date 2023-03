Da Sivas al Franchi: ultimi sforzi prima dello stop

Non si potrà sbagliare quasi nulla nella due partite che affronterà la Fiorentina e che precedono la sosta per le nazionali. Stasera Sivasspor per raggiungere i quarti di finale, domenica il Lecce al Franchi per continuare a recuperare in campionato. Poi sarà stop e l’obiettivo è quello di arrivarci con più tranquillità possibile, visto che, in caso di passaggio del turno in Conference, le partite da affrontare ad aprile saranno veramente tante.

Il prezzo da pagare per stare dentro le tre competizioni fino alla fine. Due avversarie non propriamente in forma. I turchi, come ammesso dal loro tecnico, sono alle corde per i tanti impegni ravvicinati, ma la partita contro i viola è di vitale importanza. Il Lecce arriva da tre sconfitte di fila. Gli ultimi sforzi prima di una (speriamo meritata) pausa. Lo sottolinea La Nazione.