Da trascinatore a… trascinato: la mini-stagione di Nico Gonzalez ma alla Fiorentina serve tutt’altro calciatore

Sembra paradossale ma tra i più stanchi e usurati, stando almeno alle ultime uscite, c’è proprio Nico Gonzalez. Paradossale perché quella dell’argentino fin qui è stata una mini-stagione, giocata più che altro da gennaio in avanti: fin qui 37 le sue presenze (quasi 20 in meno di quelle totali), alcune delle quali solo spezzoni. E finisce quindi che l’ex Stoccarda più che trascinare la Fiorentina, si trascini faticosamente per il campo. Contro il Basilea Nico ha steccato nettamente la gara, come aveva fatto anche a Napoli: sintomo che la benzina nel serbatoio è agli sgoccioli, basterà la quasi certa assenza di oggi per ricaricarsi?

Di certo c’è però soprattutto quello di cui avrebbe bisogno la Fiorentina, ovvero un calciatore che la prenda per mano e la accompagni, specie nei momenti di maggior traballamento, magari inventando una giocata decisiva o collaborando alla gestione del ritmo. Identikit che ad oggi non corrisponde a Gonzalez, leader tecnico forse ma troppo poco incisivo sulle sorti della stagione viola.