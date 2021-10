Da un caos nazionali all’altro, ma questa volta la Fiorentina…

Non è passato molto tempo dal caos nazionali che ha investito il calcio europeo, con il rientro nei club dei calciatori sudamericani a poche ore dalle sfide di campionato. Una parentesi che si ripeterà anche durante la prossima pausa in programma dalla prossima settimana. Per quanto riguarda la Fiorentina in particolare, nessun problema per gli “europei” (Milenkovic, Nastasic, Vlahovic, Dragowski (?)) e gli “africani” (Duncan e Amrabat) che giocheranno l’ultima partita con le proprie nazionali martedì 12 ottobre.

Diverso il discorso per i sudamericani che giocheranno l’ultimo match venerdì 15 ottobre. Pulgar (già convocato) sarà impegnato in casa contro il Venezuela, mentre Quarta e Gonzalez (ancora non sono uscite le convocazioni) potrebbero giocare in Argentina contro il Perù. Oltre alla vicinanza al week end di gare, i sudamericani (e Amrabat) saranno impegnati in tre partite.

Da considerare che la Fiorentina giocherà il posticipo del lunedì (18 ottobre) a Venezia, con i calciatori che dunque avranno più tempo per recuperare dal viaggio di ritorno rispetto all’ultima volta contro l’Atalanta. Partite ravvicinate che però potrebbero incidere sul rendimento dei giocatori viola.