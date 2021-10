Da un rinnovo (mancato) all’altro, Vagnati: “Non ci sono novità su Belotti, lui conosce l’offerta del Torino”

E se in casa Fiorentina la questione sul rinnovo di Dusan Vlahovic ha tenuto banco per tanto tempo, a Torino, sponda granata, a interessare e un altro rinnovo. Quello di Andrea Belotti. A tal proposito ha parlato il direttore sportivo della società granata Davide Vagnati a La Stampa, dicendo: “Non ci sono novità sul rinnovo di Belotti con il Torino, aspettiamo che torni protagonista dopo la sosta. Lui conosce la nostra offerta”.

Ancora nessuna novità dunque, con il contratto dell’attaccante in scadenza nel giugno del 2022. Il calciatore è stato nel mirino anche della Fiorentina e chissà che, con l’ormai certa partenza di Vlahovic, la società viola non possa tornare su di lui per sostituirlo.