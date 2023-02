Da Verona suonano la carica: “Sarà un lunedì da leoni”. Ma Zaffaroni avverte: “Non abbiamo fatto ancora nulla”

“Verona, è un lunedì da leoni“. E’ così che il Corriere di Verona apre le sue pagine sportive alla vigilia del match tra Hellas Verona e Fiorentina al Bentegodi. La sfida di domani pomeriggio, infatti, metterà difronte due squadre non troppo distanti tra di loro, sicuramente per quanto concerne le posizioni in classifica.

La Fiorentina – purtroppo – è scivolata al 15° posto con la vittoria del Sassuolo a Lecce e necessita di ritrovare al più presto il successo anche in campionato. Fronte Verona, i punti recuperati grazie alla cura Zaffaroni hanno caricato l’ambiente. L’allenatore dei veneti ha caricato i suoi anche alla vigilia del match: “Intensità e nessuna pausa. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo insistere“.