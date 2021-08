Da Vlahovic a Maleh: i dodici Viola in Nazionale. Sospiro di sollievo per Torreira

La Nazione fa il punto sui giocatori della Fiorentina convocati dalle rispettive Nazionali per le partite in programma nei prossimi giorni. Sono ben dodici: oltre agli azzurri Biraghi e Castrovilli, la Selezione che avrà più giocatori della Viola sarà la Serbia (Vlahovic, Milenkovic, Nastasic e Terzic). Ritorno in Nazionale anche per Dragowski, convocato dal ct polacco Paulo Sousa.

Viaggio oceanico in vista per gli argentini Martinez Quarta e Gonzalez e per il cileno Pulgar, mentre sono attesi in Marocco Amrabat e Maleh. Sospiro di sollievo per Torreira, che non è stato convocato dall’Uruguay e potrà quindi restare a Firenze per allenarsi e ritrovare la miglior condizione fisica.