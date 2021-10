Dabo: “Sono disgustato per quello che ho visto al Franchi, conosco Firenze e mi ha fatto male vedere una cosa del genere. Chi ha offeso Koulibaly fuori dallo stadio per 40 anni”

Sui fatti accaduti domenica scorsa dopo la partita col Napoli, La Nazione ha intervistato l’ex centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, che a Firenze ha vissuto dal 2018 al 2020.

“Sinceramente sono disgustato per quello che ho visto al Franchi – ha detto Dabo – Mi ha fatto male vedere una cosa del genere proprio perché conosco bene Firenze, ci sono stato tanto, e non ho mai visto episodi simili. Chi ha detto quelle cose non è un tifoso della Fiorentina, ma solo un idiota. O due o tre. Poi come si fa a dire certe cose a Koulibaly? Chiunque lo conosca non può che parlarne bene, è un uomo vero, d’altri tempi. Il fatto che abbiano offeso lui mi fa ancora più male”.

Dabo è per il pugno duro a carico dei colpevoli: “Si deve dare un esempio vero, una cosa che faccia venire paura alle persone. Chi ha offeso Koulibaly deve essere rintracciato e non deve mai più entrare allo stadio, o almeno per i prossimi 40 anni. Serve qualcosa che faccia male alla gente, in modo che capisca”.