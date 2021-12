Dagli ottavi di Champions a Firenze: Ikoné è uno spot per la Fiorentina

Jonathan Ikoné ha scelto di lasciare il Lille, campione in carica della Ligue 1 e agli ottavi di Champions League contro il Chelsea, per sposare il progetto della Fiorentina. E già questo sembra uno spot, tutt’altro che scontato dato che il classe ’98 pur avendo a disposizione la possibilità di giocare nella competizione continentale più importante ha scelto Firenze.

Ci vuole in un certo senso coraggio e Ikoné, come si legge su La Nazione, ha dato prova di averlo. L’investimento della Fiorentina ha già ottenuto un primo effetto sotto forma di immagine e credibilità concessa a un club che sta riemergendo dopo due anni calcisticamente deludenti, si trova in settima posizione ma dà evidentemente l’impressione di essere in una fase ascendente.