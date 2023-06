D’agostino consiglia Italiano: “Con il West Ham serve un atteggiamento diverso da quello contro l’Inter. Ecco come giocherei”

Pochi minuti fa l’ex centrocampista di Fiorentina ed Udinese Gaetano D’Agostino, durante un collegamento con Radio Bruno, ha fatto il punto della situazione in casa viola a pochi giorni dalla finale di Conference League contro il West Ham. Queste le su parole:

“La Fiorentina nel 2023 ha fatto molto bene. Anche nella finale di Coppa Italia è stata protagonista sotto il piano del gioco e della mentalità. Se devo trovare una pecca è quello di aver mantenuto lo stesso atteggiamento per 90’, permettendo all’Inter di potuto approfittare di alcuni errori, ma la partita l’hanno i viola. Adesso l’identità della Fiorentina è ben nota a tutti: è una squadra che deve avere il predominio del gioco. In fase realizzativa è importante il rientro di Nico Gonzalez che adesso aumenta l’imprevedibilità dell’attacco viola: nei primi mesi di stagione i numeri degli attaccanti sono stati pessimi ma adesso l’aria sembra cambiata deve avere il predominio del gioco”.

Ha poi analizzato le possibilità dei viola in finale di Conference: “Le finali sono sempre partite secche, con più partite all’interno dei novanta minuti. La Fiorentina con l’Inter ha iniziato benissimo e mantenere la stessa intensità in una finale è diverso dal farlo in campionato: serve più lettura delle situazioni e maggior tranquillità nella gestione dei singoli momenti. In una partita secca serve anche abbassarsi nei momenti di difficoltà e non andare sempre in avanti.

Ha poi concluso: “Contro l’Inter serviva palleggiare anche nella propria metà campo e per questo Italiano ha puntato dal 1′ su Castrovilli in mediana. Contro il West Ham, dove affronti una squadra aggressiva, per dare sostegno ad Amrabat mi giocherei un equilibratore come Mandragora, magari tenendosi la possibilità di sfruttare Castrovilli a gara in corso. Chi schiererei in Attacco? Mi giocherei Jovic per imprevidibilità: questo perchè le difese inglesi sono meno attente alla tattica delle squadre italiane, e per questo sono meno bloccate. Sceglierei la sua imprevedibilità dal primo minuto per poi sfruttare le qualità spalle alla porta di Cabral a gara in corso”.