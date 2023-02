D’Agostino: “Finalmente la Fiorentina europea anche in campionato. La squadra di Italiano gioca a ritmi altissimi”

L’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D’Agostino, è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: “Contro il Verona, ho rivisto la Fiorentina di Conference. Una squadra che è cinica con le proprie occasioni. In più c’è stata la perla di Biraghi. Tra l’altro non era liberissimo lui. Quello è un gesto istintivo, ma c’è stata anche la furbizia sua. In Europa c’è meno tatticismo. Si gioca meno bassi, la squadra di Italiano è una squadra che gioca a ritmi altissimi, anche troppo. La Fiorentina non fa un gioco Italiano ma molto europeo”.